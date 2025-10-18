Олег Гончар

Российский боксер Заур Абдуллаев (20-2, 12 КО) не проведет бой против чемпиона IBO в первом полусреднем весе Адама Азима (13-0, 11 КО). The Ring сообщил, что Абдуллаев отказался от поединка из-за проблем с получением визы.

Бой должен был состояться 15 ноября на стадионе Tottenham Hotspur в Лондоне в андеркарде реванша Криса Юбенка-младшего и Конора Бенна. Абдуллаев в последний раз дрался в мае 2025 года, проиграв Реймонду Муратаалли единогласным решением за интерим-титул IBF в легком весе. До этого его единственное другое поражение было от Девина Хейни в 2019 году.

22-летний британец Азим получит нового соперника, который будет определен в ближайшее время. Для Азима, который имеет серию из 13 побед, Абдуллаев должен был стать самым сложным тестом, но теперь поединок отложен.