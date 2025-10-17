Британский нокаутер Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO) высказался о потенциальном поединке с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Супертяжеловеса цитирует vringe.com:

Я считаю, что могу его нокаутировать. А вот будет ли это в Ипсвиче – это другой вопрос.

Это будет безумием, не так ли? Усик и я… Мне кажется, мы как-то шутили с командой о том, что это произойдет. И что было еще смешнее, так это Усик на неделе такого поединка. Он просто слоняется по городу, ходит по магазинам и просто гуляет по улице. Я находил это очень смешным.