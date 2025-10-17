Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи назвал бойца, который заслуживает поединка с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Слова американца приводит fightnews.info:

Я думаю, что Паркер уже давно заслуживает побороться за титул. Он белая ворона. Паркер продолжает успешно выступать, но не получает титульного шанса. Надеюсь, скоро увижу, как ему дают титульник.

Возможно, он не такой захватывающий боец, как Дюбуа, который получает титульные шансы, но я хотел бы увидеть его в чемпионском бою, пока он в оптимальном возрасте.

Если вы продолжите мариновать его, то он может потерпеть неожиданное поражение в бою, в котором этого не должно произойти, ведь трудно сохранять мотивацию и оставаться разочарованным.