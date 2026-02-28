Знаменитый промоутер – о следующем бое Усика: «Я люблю украинца, но кто такой его соперник»
Дибелла не заинтересован в бою Александра с Верхувеном
около 16 часов назад
Фото: Instagra
Известный промоутер Лу ДиБелла в Twitter высказался о анонсе поединка Александра Усика (24-0, 15 КО) и Рико Верхувена:
Я не вру... Я не знаю, кто такой Рико Верхувен. То есть, я никогда о нем не слышал. Я люблю Усика, но мне наплевать на этот #боксерский поединок.
Напомним, что бой Усик – Верхувен состоится в Египте 23 мая.