Кабель отреагировал на бой Усик — Верховен: «Мы следующие»
Временный чемпион WBC напомнил о обязательной защите
1 день назад
Агіт Кабаєл
Временный чемпион WBC в тяжелом весе Агит Кабаель прокомментировал анонсирование поединка между Александром Усиком и Рико Верховеном, который состоится 23 мая в Гизе.
Немецкий боксер заявил, что после этого боя очередь дойдет до него.
«Осталась только одна битва, а затем — мы следующие».
Ранее WBC обязала Усика провести защиту пояса против Кабаеля после добровольного поединка. Таким образом, победитель боя в Египте должен встретиться с временным чемпионом в следующем выступлении.
Также ранее Усик впервые прокомментировал бой с Верховеном в Египте.