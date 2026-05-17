Российские спортсменки Лузан и Дяченко завоевали две медали на этапе Кубка мира в Бранденбурге
В копилку сине-желтых добавилось золото и бронза
5 минут назад
В немецком Бранденбурге на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ Людмила Лузан и Иванна Дяченко завоевали две награды.
Людмила Лузан завоевала золотую медаль в каноэ-одиночке на олимпийской дистанции 200 метров. Украинская гребчиха финишировала с результатом 47.70 секунды, опередив на 0.75 секунды канадку Софию Дженсен, которая заняла второе место.
Иванна Дяченко стала бронзовой призеркой в байдарке-одиночке на аналогичной 200-метровой дистанции. Время украинской спортсменки на финише — 43.21 секунды. Она уступила победительнице заезда, китайской спортсменке Инь Менди, всего на 0.24 секунды.
