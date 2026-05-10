Денис Седашов

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Ирина Федорив завоевали двойной подиум в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 200 метров на этапе Кубка мира в венгерском Сегеде.

Лузан выиграла золотую награду, установив новый мировой рекорд — 43,23 секунды. Для Людмилы это уже вторая медаль высшего уровня на соревнованиях в Венгрии после победы в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Федорив заняла третье место, завоевав бронзовую медаль в борьбе с титулованными соперниками из Канады и США. Для Ирины эта награда стала второй личной бронзой в карьере на уровне Кубков мира.

