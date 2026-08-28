Первая медаль на ЧМ-2026: Лузан и Рыбачок завоевали «серебро» на дистанции 500 м
Украинская двойка совершила камбэк
Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок принесли Украине первую медаль чемпионата мира-2026 по гребле на байдарках и каноэ. В Познани украинцы завоевали «серебро» в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.
Действующие чемпионки Европы неудачно начали финал и после первой части заезда находились за пределами четверки лидеров. Однако во второй половине дистанции прибавили и финишировали вторыми. Победительницам из Германии Карлотте Лоске и Майке Якоб украинцы уступили 0,63 секунды. «Бронзу» завоевали ангелина бардановская и инна неделькина.
Пьедестал, 500 м
- Лоске / Якоб – 2:01,65;
- Лузан / Рыбачок – +0,63;
- бардановская / неделькина – +1,02.
Это первый большой старт дуэта после воссоединения. Рыбачок пропустила прошлый сезон из-за беременности и рождения ребенка, а в 2026 году вернулась в сборную. На чемпионате Европы украинцы выиграли золото на дистанциях 200 и 500 метров, а Лузан также победила в одиночных заездах. Благодаря этим результатам Украина установила рекорд по количеству побед на континентальном первенстве.
В Познани спортсменки еще выступят в финале на 200 метров 29 августа в 17:06. Лузан также будет соревноваться в полуфинале одиночного заезда на 200 метров 30 августа, куда вышла с лучшим временем.
Ранее Лузан была признана лучшей спортсменкой июня в Украине.
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