Денис Седашев

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины назвал каноистку Людмилу Лузан лучшей спортсменкой июня по итогам традиционного голосования экспертной комиссии.

Главным достижением Лузан в первом месяце лета стало выступление на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в португальском Монтемор-у-Велью, где она завоевала четыре золотые медали.

Украинка победила в одиночных заездах на дистанциях 200 и 500 метров, а также завоевала две золотые награды в каноэ-двойке на аналогичных дистанциях в паре с Анастасией Рыбачок.

Лузан и Рыбачок завоевали золото чемпионата Европы в каноэ-двойке на 500-метровке.