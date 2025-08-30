ФИДЕ аннулировала титул гроссмейстера бывшего украинца Шевченко
Он отстранен от соревнований на три года, один из которых условно
около 2 часов назад
Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко больше не имеет звания гроссмейстера, которое он получил в 2017 году. Решение приняла FIDE после выигранной апелляции по делу о мошенничестве на турнире в Испании.
В октябре 2024 года Шевченко дисквалифицировали с чемпионата Испании из-за подозрения в использовании телефона во время игры — нарушение правил. Сам шахматист признал, что пользовался телефоном, спрятанным в туалете.
В марте 2025 года дисциплинарно-этический комитет FIDE принял решение отстранить Шевченко от участия в турнирах на три года (один год условно).
Вернуться к соревнованиям Кирилл сможет с 18 октября 2026 года.
Напомним, в 2023 году он сменил украинское спортивное гражданство на румынское.
