Денис Седашов

Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко больше не имеет звания гроссмейстера, которое он получил в 2017 году. Решение приняла FIDE после выигранной апелляции по делу о мошенничестве на турнире в Испании.

В октябре 2024 года Шевченко дисквалифицировали с чемпионата Испании из-за подозрения в использовании телефона во время игры — нарушение правил. Сам шахматист признал, что пользовался телефоном, спрятанным в туалете.

В марте 2025 года дисциплинарно-этический комитет FIDE принял решение отстранить Шевченко от участия в турнирах на три года (один год условно).

Вернуться к соревнованиям Кирилл сможет с 18 октября 2026 года.

Напомним, в 2023 году он сменил украинское спортивное гражданство на румынское.

