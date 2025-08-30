Главный тренер Арда Туран высказался относительно сравнения героического камбэка в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций против Серветта (2:1) с подвигами ВСУ. Слова специалиста передает пресс-служба клуба.

Я не считаю, что то, что мы делаем, можно сравнить с украинской армией. Они делают великое дело. Они защищают свою страну, а футбол, с другой стороны, – всего лишь игра.

Что касается того, что я сказал игрокам, то я хочу, чтобы они играли в матчах с названиями «четвертьфинал», «полуфинал», «финал», ведь они заслуживают этого своим качеством и талантом. Для нас это был финал, и я хотел, чтобы они имели право на ошибки, потому что на основном этапе, как я уже говорил, у нас будет своё право на ошибки.

В этом месяце мы провели девять матчей, играя каждые несколько дней с долгими поездками. И непросто играть на таком уровне, когда тебе 18, 19 или 20 лет.