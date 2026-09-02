FIS разрешила россиянам и белорусам соревноваться в нейтральном статусе
Принцип нейтралитета будет постоянно контролироваться
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских и белорусских атлетов к соревнованиям в сезоне-2026/27.
Спортсмены и обслуживающий персонал из России и Беларуси смогут выступать исключительно в нейтральном статусе без использования национальной символики.
Совет FIS решил, что спортсменам и вспомогательному персоналу из двух стран может быть предоставлен доступ к соревнованиям FIS при условии подписания ими декларации о нейтралитете на основе набора принципов, установленных FIS. Соблюдение этих принципов нейтралитета будет постоянно контролироваться, а в случае нарушений будут предусмотрены санкции.\
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