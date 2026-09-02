Назван состав сборной Украины на первый Абсолютный ЧМ по легкой атлетике
В соревнованиях примут участие пять украинцев
Сборная Украины завоевала пять лицензий на первый в истории Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Будапеште.
Украину на соревнованиях представят пятеро спортсменов.
Состав сборной Украины:
Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
Олег Дорощук (прыжки в высоту)
Юлия Левченко (прыжки в высоту)
Ирина Геращенко (прыжки в высоту)
Михаил Кохан (метание молота)
Право выступить на турнире получили победители Олимпиады-2024, чемпионы мира 2025 года, лучшие атлеты по мировому рейтингу и обладатели специальных приглашений от организаторов.
Соревнования пройдут с 11 по 13 сентября.
Магучих завоевала серебро на турнире в Хайльбронне.
Поделиться