Денис Седашов

Сборная Украины завоевала пять лицензий на первый в истории Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет в Будапеште.

Украину на соревнованиях представят пятеро спортсменов.

Состав сборной Украины:

Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

Олег Дорощук (прыжки в высоту)

Юлия Левченко (прыжки в высоту)

Ирина Геращенко (прыжки в высоту)

Михаил Кохан (метание молота)

Право выступить на турнире получили победители Олимпиады-2024, чемпионы мира 2025 года, лучшие атлеты по мировому рейтингу и обладатели специальных приглашений от организаторов.

Соревнования пройдут с 11 по 13 сентября.

Магучих завоевала серебро на турнире в Хайльбронне.