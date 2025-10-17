Владимир Кириченко

российские лыжники не смогут выступить на этапе Кубка мира в Руке, об этом заявила президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти.

Цитирует Коркатти Helsingin Sanoma.

«Российским гражданам нечего делать в Финляндии, так как действует запрет на их въезд в страну». Итак, россияне не могут обойти запрет, введенный правительством, или решение спортивных организаций? «Согласно нашей интерпретации, они не могут. Мы пока что никуда не обращались, чтобы проверить этот вопрос».

Напомним, что 21 октября Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) примет решение, будут ли россияне допущены к участию в международных соревнованиях под эгидой FIS.

Этап Кубка мира в финском городе Рука состоится с 28 по 30 ноября.

