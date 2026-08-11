Ворлд Кёрлинг продолжила санкции против российских кёрлингистов
Страна-террорист остаётся за бортом турниров по крайней мере до конца года
Всемирная федерация кёрлинга (World Curling) приняла решение не допускать взрослые сборные России к международным турнирам как минимум до конца 2026 года.
В международной организации такое решение объяснили стремлением сохранить целостность соревнований, а также соображениями безопасности. Во время голосования World Curling опиралась на действующие рекомендации МОК и позицию национальных федераций.
Ограничения против взрослых российских кёрлингистов действуют с 2022 года. При этом в январе 2026-го функционеры смягчили санкции для юниоров из РФ и Беларуси, позволив им вернуться на международную арену.
В настоящее время российская сторона пытается отменить дисквалификацию через Спортивный арбитражный суд (CAS). Вердикт по этому делу ожидается в ближайшее время.
МОК не изменит позицию по отношению к России, несмотря на радикальный ультиматум девяти стран Евросоюза.