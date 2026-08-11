Павел Василенко

Челси рассматривает варианты аренды для Михаила Мудрика, который стремится как можно скорее вернуться к оптимальной физической форме после длительной паузы. 25-летний украинец не проводил официальных матчей с ноября 2024 года.

Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию после положительного теста на запрещенное вещество мельдоний. Впоследствии стороны достигли соглашения по завершению дисциплинарного дела, и вингер смог вернуться к тренировкам и матчам.

Во время предсезонного тура Челси украинец выходил на замену в товарищеских встречах с Ювентусом, Миланом и Джохором. Эти матчи стали для него первой возможностью вновь почувствовать игровой ритм после почти 20-месячного перерыва.

После завершения тура Мудрик согласился на аренду до закрытия трансферного окна 1 сентября. Одним из вариантов остается французский Страсбург, который, как и Челси, принадлежит BlueCo. В то же время сам футболист предпочитает переход в другой клуб Английской Премьер-лиги, сообщает ВВС.

Интерес к украинцу также проявляют несколько других команд, среди которых есть представители ведущих чемпионатов Италии. Для Мудрика главной задачей сейчас является регулярная игровая практика и постепенное возвращение прежних кондиций.

Украинец перешел в Челси из донецкого Шахтера в 2023 году за 61 миллион фунтов стерлингов. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2031 года.