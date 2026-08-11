Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№9 WTA) вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Торонто.

В четвертьфинале украинка со счетом 3:6, 6:0, 6:3 обыграла нейтральную теннисистку с российским паспортом Екатерину Александрову.

После этого матча на счету Элины 10 подряд побед на турнирах WTA 1000 – 6 в Риме и 4 в Торонто.

Также Свитолина вышла в свой четвертый полуфинал турниров WTA 1000 в сезоне (Дубай, Рим, Индиан-Уэллс) – это лучший показатель среди всех теннисисток в 2026 году. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Эта победа также стала для украинки 25-й на харде на турнирах уровня WTA в 2026 году. По этому показателю она сравнялась с Ариной Соболенко – обе имеют больше всего побед на харде в туре этого года.

Элина сравнялась с Джессикой Пегулой по количеству побед в трехсетовых матчах в 2026 году – 14-2.

Обе уступают только Кори Гауфф, которая одержала 15 таких побед в этом сезоне.

За выход в финал украинка сыграет против польки Иги Свёнтек, матч состоится 13 августа.

Напомним, Свитолина вышла в 16-й полуфинал в карьере на «тысячниках».