Погачар в пятый раз выиграл Тур де Франс и повторил исторический рекорд
В течение гонки словенец одержал победу на пяти этапах
около 1 часа назадПодписаться в
Фото: Тур де Франс
Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) стал победителем Тур де Франс. Для него это пятый титул в карьере.
По итогам 21 этапа Погачар опередил в генеральной классификации олимпийского чемпиона Ремко Эвенепула на 6 минут 26 секунд. В течение гонки словенец выиграл пять этапов.
С пятью победами Погачар повторил абсолютный рекорд по количеству титулов Тур де Франс, сравнявшись с Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индураином (в последний раз такое достижение фиксировали в 1995 году).
Сухопалова завоевала серебро чемпионата мира по маунтинбайку.
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