Денис Седашов

Словенский велогонщик Тадей Погачар (UAE Team Emirates XRG) стал победителем Тур де Франс. Для него это пятый титул в карьере.

По итогам 21 этапа Погачар опередил в генеральной классификации олимпийского чемпиона Ремко Эвенепула на 6 минут 26 секунд. В течение гонки словенец выиграл пять этапов.

С пятью победами Погачар повторил абсолютный рекорд по количеству титулов Тур де Франс, сравнявшись с Жаком Анкетилем, Эдди Мерксом, Бернаром Ино и Мигелем Индураином (в последний раз такое достижение фиксировали в 1995 году).

Сухопалова завоевала серебро чемпионата мира по маунтинбайку.