Явгусишин завоевал третий Кубок императора по сумо
22-летний украинец победил Тэцуо Кирисиму
около 3 часов назадПодписаться в
Украинский сумоист Данило Явгусишин, который выступает под борцовским именем Аонисики Арата, одержал победу на гранд-турнире Nagoya Basho.
В решающем поединке за трофей 22-летний украинец победил Тецуо Кирисиму.
Для Явгусишина этот Кубок императора стал уже третьим в карьере.
Ранее он выигрывал престижный титул в ноябре 2025 года и в январе 2026 года.
Украинский сумоист Явгусишин второй раз подряд выиграл Кубок императора.
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