Денис Седашов

Действующий чемпион Формулы-1 Ландо Норрис одержал первую победу в сезоне-2026, выиграв Гран-при Венгрии. Этот триумф также стал первым в году для McLaren.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен (Red Bull), а третье место занял лидер общего зачета Андреа Кими Антонелли (Mercedes).

В чемпионской гонке Норрис остается на пятой позиции (128 очков). Лидирует Антонелли с 219 очками.

Следующий этап — Гран-при Нидерландов — пройдет 21–23 августа.

Норрис выиграл квалификацию Гран-при Венгрии, опередив Хэмилтона на 0,012 секунды.