Сухопалова завоевала серебро чемпионата мира по маунтинбайку.
Победительницей стала Гая Тормена из Италии
Украинская велогонщица Мария Сухопалова поднялась на пьедестал почета чемпионата мира по маунтинбайку в испанской Барселоне.
Украинка завоевала серебряную награду в дисциплине кросс-кантри элиминатор.
Золотую медаль выиграла представительница Италии Гая Тормена, а бронза досталась француженке Марго Боррелли.
Велоспорт. МТБ. Кросс-кантри элиминатор. Финал
1. Гая Тормена (Италия) 02:11.08
2. Мария Сухопалова (Украина) +0:03.42
3. Марго Борелли (Франция) +0:08.96
