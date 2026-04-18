Украинки Костюк и Подорез разыграют титул на турнире в Руане
Украинка вышла в финал после отказа соперницы
около 2 часов назад
19-летняя украинка Вероника Подрез (WTA 209) стала финалисткой грунтового турнира WTA 250 в Руане (Франция). Ее соперница по полуфиналу, вторая сеяная Сорана Кирстя (WTA 26), снялась с матча из-за травмы ноги.
Благодаря отказу румынки Подрез без борьбы прошла в решающую стадию соревнований. В финале Вероника встретится с первой сеяной Мартой Костюк (WTA 28), которая ранее обыграла Татьяну Марию (WTA 63).
Таким образом, в Руане состоится украинское дерби за титул.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05