«Это ужас». Ольга Харлан показала кадры разрушений в Киеве после ночного обстрела.
По сообщению ГСЧС в Дарницком районе Киева погибло более 15 человек
Фото: ГСЧС Украины
Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала последствия очередной ракетной атаки на столицу Украины.
Спортсменка опубликовала в своем Instagram фото жилого дома в Киеве, который был разрушен во время комбинированного обстрела в ночь на 14 мая.
Это просто ужас...
По сообщению ГСЧС, по состоянию на 22:55 в Дарницком районе Киева погибло 16 человек, среди которых — двое детей.
