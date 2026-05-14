Денис Седашов

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала последствия очередной ракетной атаки на столицу Украины.

Спортсменка опубликовала в своем Instagram фото жилого дома в Киеве, который был разрушен во время комбинированного обстрела в ночь на 14 мая.

Это просто ужас... Ольга Харлан

По сообщению ГСЧС, по состоянию на 22:55 в Дарницком районе Киева погибло 16 человек, среди которых — двое детей.

Беларусь возвращается. МОК рекомендовал восстановить права страны в международном спорте.