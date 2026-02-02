Александра Олейникова прокомментировала победу над Майяр Шериф на турнире WTA250 в Румынии и рассказала, какой путь пришлось пройти, чтобы просто добраться до Клуж-Напоки. Украинку цитирует btu.org.ua:

Сейчас я счастлива, но и, конечно, очень устала. Знаете, девушки на турнире шутили: «О, ты снова играешь с Маяр, это будет пятичасовой матч», потому что именно так обычно выглядят наши игры. Что есть, то есть.

Наверное, в какой-то момент третьего сета, когда я проигрывала, я сказала себе просто получать удовольствие от того, что я здесь. На самом деле, это большая удача – выступать на этом турнире. Я живу и тренируюсь в Киеве, и из-за российских атак у нас очень большие проблемы с электричеством. За два часа до моего поезда, а я живу на 20-м этаже, я зашла в лифт, и свет просто выключился. В итоге я успела на вокзал буквально за 10 минут до отправления поезда. Так что это действительно большая удача.

Когда счет был, кажется, 1:3 (в третьем сете), я просто сказала себе: «Саша, ну же, была вероятность, что ты вообще не доедешь на этот турнир. Постарайся насладиться игрой». Думаю, после этого я начала играть более свободно и креативно, и это стало ключом к сегодняшней победе.