Денис Седашов

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять все действующие ограничения с Белоруссии в международном спорте. Сообщает olympics.com.

Это решение предусматривает полное восстановление страны в правах — белорусские атлеты смогут вернуться к соревнованиям под национальным флагом и с использованием государственного гимна. Ранее спортсмены из этой страны имели статус «нейтральных».

При этом МОК оставил в силе рекомендации по санкциям против России. Российские спортсмены и далее смогут участвовать в международных турнирах исключительно в нейтральном статусе, без государственной символики.

Министерство молодежи и спорта Украины осудило снятие санкций World Aquatics с России и Белоруссии.