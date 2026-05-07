Беларусь возвращается. МОК рекомендовал восстановить права страны в международном спорте
Новая рекомендация позволяет атлетам выступать под флагом и гимном
около 2 часов назад
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал снять все действующие ограничения с Белоруссии в международном спорте. Сообщает olympics.com.
Это решение предусматривает полное восстановление страны в правах — белорусские атлеты смогут вернуться к соревнованиям под национальным флагом и с использованием государственного гимна. Ранее спортсмены из этой страны имели статус «нейтральных».
При этом МОК оставил в силе рекомендации по санкциям против России. Российские спортсмены и далее смогут участвовать в международных турнирах исключительно в нейтральном статусе, без государственной символики.
Министерство молодежи и спорта Украины осудило снятие санкций World Aquatics с России и Белоруссии.
