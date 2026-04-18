Комащук завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Афинах
Украинка в полуфинале проиграла «нейтральной» спортсменке
около 2 часов назад
Украинская саблистка Алина Комащук стала бронзовым призером этапа Кубка мира в Греции. Украинка дошла до полуфинала, где уступила «нейтральной» яни егырян со счетом 13:15.
Эта награда стала для Комащук третьей в карьере на уровне Кубка мира.
В последний раз украинская спортсменка завоевывала медаль на таком уровне в 2018 году на турнире в Орлеане.
