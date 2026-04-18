Денис Седашов

Донецкий Шахтер официально подтвердил трансфер 17-летнего вингера Брунинью из бразильского клуба Атлетико Паранаэнсе. Футболист подписал с горняками контракт сроком на три года.

Игрок присоединится к украинской команде в августе 2026 года, как только ему исполнится 18 лет. По неофициальной информации, сумма перехода талантливого бразильца составила 12 миллионов евро.

Несмотря на юный возраст, Брунинью уже имеет опыт выступлений на взрослом уровне. В составе основной команды Атлетико Паранаэнсе вингер провел 16 матчей, в которых отметился 4 забитыми мячами.

Шахтер — лидер по сумме призовых среди всех полуфиналистов Лиги конференций.