Свічкар стал обладателем золотой медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Астане
Украинец победил Руслана Курбанова из Казахстана
14 минут назад
Фото: НФФУ
Украинский шпажист Роман Свичкар завоевал золотую награду на этапе Кубка мира по фехтованию в Астане (Казахстан).
В финальном поединке украинцу противостоял хозяин соревнований Руслан Курбанов, которого Свичкар победил со счетом 15:12.
Для Романа Свичкаря это вторая медаль в карьере на турнирах такого уровня. Свой предыдущий успех он праздновал ещё в 2019 году, когда стал бронзовым призером на этапе в Берне.
