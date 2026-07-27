«Не переставала верить в себя»: Полозюк — о бронзе чемпионата мира
Украинка отметила вклад тренера после триумфа
около 3 часов назадПодписаться в
Украинская фехтовальщица Алина Полозюк поделилась первыми впечатлениями после завоевания исторической бронзовой награды на чемпионате мира. Слова приводит Суспільне Спорт.
24-летняя спортсменка принесла Украине первую в истории медаль в женской личной рапире на мировом первенстве.
Для меня эта медаль — несколько неожиданная, но такая желанная. Я не переставала верить в себя, но больше всех в меня верила тренер (Лариса Павленко), которая говорила мне, что у нас это получится. На протяжении всей моей спортивной жизни, карьеры, моих тренировок — она всегда это говорила, поэтому я также продолжала в это верить, тренироваться и идти к своей цели.
Украина впервые получила медаль ЧМ в женской рапире.
Поделиться