Сергей Разумовский

Матчи украинской Премьер-лиги пока что и далее будут транслироваться на нескольких платформах через канал UPL.TV. Действующая неэксклюзивная модель будет действовать по крайней мере в течение сезона-2026/27. В то же время, с зимы 2027 года лига может перейти к сотрудничеству с одним эксклюзивным вещателем.

Как сообщил директор по развитию УПЛ и руководитель UPL.TV Максим Радченко в интервью Forbes Ukraine, после завершения следующего сезона организация планирует провести переговоры и открыть конкурс для украинских и европейских платформ. Среди сервисов, с которыми ранее обсуждали эксклюзивные права, были Setanta Sports, Maincast, MEGOGO и «Киевстар ТВ», однако их финансовые предложения не устроили лигу.

Текущий формат позволяет расширять аудиторию и накапливать статистику просмотров. В сезоне-2025/26 матчи чемпионата в целом посмотрели 32,7 млн раз, причем около 55% просмотров пришлось на OTT-сервисы. Больше всего зрителей обеспечили MEGOGO и Киевстар ТВ.

По оценкам УПЛ и специалистов LaLiga, эксклюзивные права могут начинаться с 10 млн долларов в год и вырасти до 20 млн в третий сезон. Основные доходы UPL.TV формируют спонсорство, дистрибуция и реклама.

Производство матчей стоит около 2,4 млн долларов, а спонсорские поступления полностью покрывают эту сумму. В 2025 году выручка компании Премьер-Лига достигла 329 млн гривен, 80% из которых обеспечил UPL.TV.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо не будет переносить матч второго тура УПЛ.