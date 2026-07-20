Стал известен состав сборной Украины по фехтованию на чемпионат мира-2026
Мировое первенство пройдет с 22 по 30 июля
около 2 часов назадПодписаться в
Федерация фехтования Украины объявила официальный состав национальной команды на предстоящий чемпионат мира-2026, который пройдет с 22 по 30 июля в Гонконге.
В течение девяти дней турнира спортсмены разыграют 12 комплектов наград в трех дисциплинах: сабле, рапире и шпаге.
Состав сборной Украины на ЧМ-2026:
Женщины:
Сабля: Алина Комащук, Виктория Коробченко, Александра Бондарь, Дарья Гонцова;
Рапира: Дарья Миронюк, Алина Полозюк, Ольга Сопит, Кристина Петрова;
Шпага: Инна Бровко, Эмили Конрад, Алина Дмитрук, Анна Максименко.
Мужчины:
Сабля: Алексей Стаценко;
Рапира: Максим Гаравский, Ярослав Муругин, Давид Книжник, Михаил Петров;
Шпага: Евгений Макиенко, Михаил Краснюк, Роман Свичкарь, Никита Кошман.
Украинские шпажистки второй раз подряд завершили чемпионат Европы с медалью.