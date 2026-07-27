Сергей Разумовский

Украинская рапиристка Алина Полозюк стала бронзовой призеркой чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Гонконге. 24-летняя спортсменка принесла Украине первую в истории медаль мирового первенства в женской рапире.

На пути к пьедесталу Полозюк провела несколько напряженных поединков. В борьбе за выход в четвертьфинал украинка встретилась с Аделиной Сеник из Молдовы — вице-чемпионкой мира среди юниорок. Полозюк вела с преимуществом в шесть уколов, однако в конце соперница сократила отставание до минимума. Победительницу определил приоритет — украинка выиграла со счетом 10:9.

В четвертьфинале Полозюк одержала одну из самых громких побед турнира. Она уверенно победила трехкратную чемпионку мира и семикратную чемпионку Европы Мартину Батини из Италии — 15:9.

В полуфинале украинская фехтовальщица встретилась с другой представительницей Италии — 38-летней Арианной Эрриго. Полозюк уступила опытной сопернице со счетом 7:15, однако по итогам соревнований завоевала бронзовую награду.

Эта медаль стала первой для сборной Украины на чемпионате мира в Гонконге, а также первой в истории украинского женского фехтования на рапирах на мировом первенстве.

Каков состав сборной Украины по фехтованию на чемпионат мира-2026?