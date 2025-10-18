Олег Шумейко

17 октября определились победители Кубка Украины по фехтованию на шпагах в одиночных соревнованиях. У женщин победу одержала 16-летняя Алина Дмитрук, которая в финале одолела Анну Максименко:

(Чемпионка Украины и Кубка Украины) – как-то в начале дня я не задумывалась о результате. Просто хотела провести классные соревнования, получить много нового опыта. И так получилось снова – снова первая. На самом деле было сегодня очень много тяжелых боев, которые заканчивались 15:13, но как-то в конце удавалось перестроиться. И с Аней (Максименко в финале) тоже: я проигрывала в начале в четыре или в пять уколов, было очень тяжело. Пропускала много одинаковых уколов, но во время перерыва поняла, что нужно изменить ход боя, тактику и в конце удалось победить. Алина Дмитрук

У мужчин первый титул КУ завоевал Никита Кошман, который в финале победил Евгения Макиенко:

Это первое золото Кубка Украины – я дважды был вторым. Сидел и думал: ну неужели в третий раз это будет? Вроде, три года назад занял третье, потом дважды второе и постоянно я проигрывал довольно сложным соперникам. Два года назад это был Роман Свичкар, в прошлом году это был Игорь Рейзлин. Сейчас думаю: опять сильный человек, опять будет (тяжело). Потому что полуфинал был намного легче, может даже второй по легкости бой после самого первого в олимпийской системе. Никита Кошман

Ранее были определены победители КУ по фехтованию на рапирах.