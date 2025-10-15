Миронюк и Погребняк — победители Кубка Украины по фехтованию на рапирах
Дарья успешно защитила звание обладательницы Кубка Украины
Фото: Facebook
В Киеве состоялись одиночные турниры Кубка Украины по фехтованию на рапирах. Триумфаторами соревнований стали Дарья Миронюк и Андрей Погребняк.
Дарья Миронюк успешно защитила титул обладательницы Кубка Украины, который завоевала в прошлом году. В финале спортсменка победила Алину Полозюк со счетом 14:10.
Среди мужчин Кубок завоевал Андрей Погребняк, который в напряженном финале победил Богдана Пнивчука — 15:13.
Соревнования продолжатся в четверг, 16 октября. Фехтовальщики определят сильнейшие команды в командных турнирах на рапирах.
