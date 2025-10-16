ЦСК ВСУ — чемпионы Кубка Украины по фехтованию на рапирах
Армейские фехтовальщики и фехтовальщицы выиграли в финалах у команд Динамо-1
9 минут назад
Команды ЦСК ВСУ одержали двойную победу на Кубке Украины по фехтованию, став победителями командных турниров как среди женщин, так и среди мужчин.
В женском финале команда ЦСК ВСУ-1 в составе Дарьи Миронюк, Анастасии Садий, Анны Тараненко и Аглаи Борисовой уверенно победила Динамо-1 со счётом 45:27.
В мужском турнире успех повторила команда ЦСК ВСУ-1 в составе Максима Гаравского, Олега Кокоровца, Андрея Погребняка и Дмитрия Чучукала, одолев в финале Динамо-1 — 45:31.
Соревнования Кубка Украины по фехтованию продолжатся 17 октября, когда спортсмены выйдут на дорожки в индивидуальных соревнованиях по шпаге.
Миронюк и Погребняк — победители Кубка Украины по фехтованию на рапирах.