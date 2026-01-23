Денис Седашов

Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права проводить чемпионат Европы, который должен был состояться в Таллине с 16 по 21 июня 2026 года. Новым хозяином турнира стала Франция. Сообщает ohtuleht.ee.

Причиной стало невыполнение Эстонией новых требований FIE, которые касаются обеспечения участия спортсменов в нейтральном статусе и предоставления виз всем участникам. В частности, правительство должно было письменно подтвердить, что ни один спортсмен не будет дискриминирован по национальности и что все участники получат возможность участвовать в соревнованиях.

Айвар Паалберг пояснил, что эти правила были введены после инцидента на чемпионате мира по гимнастике в октябре, когда Индонезия не допустила к соревнованиям израильских спортсменов.

В декабре президент Европейской федерации фехтования Паскаль Теш и генеральный секретарь Яцек Слупский совершили предварительный визит в Эстонию, в ходе которого проверяли, предоставит ли правительство необходимое письменное подтверждение:

Их интересовало, именно выдаст ли правительственный документ эстонское правительство. Это не организационный, а политический вопрос. В результате мы получили заключение, что выполнили все требования, за исключением одного. Айвар Паалберг Генеральный секретарь EVL

Возвращение агрессора продолжается: допуск россиян к международным соревнованиям по фехтованию - лишь очередной этап.