Президент IBU: «Мы не хотим возвращать российских спортсменов на соревнования»
Олле Далин прокомментировал продление санкций против РФ
около 1 часа назад
Президент IBU Олле Далин посетил чемпионат Украины по биатлону в Буковеле. Глава международной федерации подтвердил, что санкции против России и Беларуси остаются в силе из-за войны против Украины.
Далин отметил, что организация продолжает защищать свою позицию в Спортивном арбитражном суде (CAS), где представители РФ пытаются оспорить отстранение. Слова приводит Суспільне Спорт.
Мы продолжаем стоять на своем мнении. Поскольку война продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов к соревнованиям. Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет слушание? Думаю, что через несколько месяцев оно состоится.
