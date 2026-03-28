Денис Седашов

Президент IBU Олле Далин посетил чемпионат Украины по биатлону в Буковеле. Глава международной федерации подтвердил, что санкции против России и Беларуси остаются в силе из-за войны против Украины.

Далин отметил, что организация продолжает защищать свою позицию в Спортивном арбитражном суде (CAS), где представители РФ пытаются оспорить отстранение. Слова приводит Суспільне Спорт.

Мы продолжаем стоять на своем мнении. Поскольку война продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов к соревнованиям. Россияне протестуют в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Будет слушание? Думаю, что через несколько месяцев оно состоится. Олле Далин

Александра Меркушина и Мандзин выиграли спринты чемпионата Украины-2026.