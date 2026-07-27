Владимир Кириченко

Британский боксер супертяжелого дивизиона Дерек Чисора (36-14, 23 КО) для Seconds Out рассказал, что готов устроить драку с бывшим абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях украинцем Александром Усиком (25-0, 16 КО).

Когда я тебя видел в Москве, ты очень резко высказался об Александре Усике, назвав его выродком. Ты с ним разговаривал или вообще контактировал после этого?

«К черту этого парня. Когда я его увижу, то объясню ему, что к чему».

В Америке мы говорим «on sight». Ты имеешь в виду, что как только увидишь Усика – сразу полезешь в драку?

«Да, я готов начать драку с Усиком, как только увижу его. Он уже знает об этом. Я ему уже сказал».

Хорошо. Будь осторожен.

«Что ты сказал?».

Я сказал быть осторожным.

«С чем?».

С Александром Усиком.

«Знаешь, как меня называют на улицах? Дибо (хулиган из фильма «Пятница», который держал в страхе весь район – прим)».

Напомним, Чисора назвал Усика выродком из-за боя против Уайлдера.