Світолина – в топ-10 рейтинга WTA, Снигур и Олейникова установили карьерный рекорд
Костюк сохранила свои позиции
около 1 часа назадПодписаться в
WTA на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женского Тура.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила 10-ю позицию, Марта Костюк осталась 11-й.
Дарья Снигур обошла Александру Олейникову – они занимают 43-е и 44-е места. Обе теннисистки установили личные рекорды.
Рейтинг WTA по состоянию на 27 июля:
1. Арина Соболенко – 8550
2. Елена Рыбакина (Казахстан) – 8056
3. Джессика Пегула (США) – 6300
4. Кори Гауфф (США) – 5649
5. Мирра Андреева – 5293
6. Каролина Мухова (Чехия) – 5168
7. Линда Носкова (Чехия) – 5016
8. Ига Свёнтек (Польша) – 4539
9. Аманда Анисимова (США) – 4353
10. Элина Свитолина (Украина) – 4351
11. Марта Костюк (Украина) – 3925
43 (54). Дарья Снигур (Украина) – 1172
44 (45). Александра Олейникова (Украина) – 1171
54 (57). Ангелина Калинина (Украина) – 1072
62 (59). Юлия Стародубцева (Украина) – 1008
87 (88). Даяна Ястремская (Украина) – 867
134 (140). Вероника Подрез (Украина) – 565
196 (206). Анастасия Соболева (Украина) – 391
256 (252). Катарина Завацкая (Украина) – 283
450 (444). Елизавета Котляр (Украина) – 131
Напомним, Снигур не смогла завоевать свой первый титул WTA, проиграв австрийке Таггер.