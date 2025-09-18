Украинец Макиенко завоевал медаль на ЧМ среди военнослужащих
Украинский шпажист победил в матче за третье место и принес медаль для сборной
около 1 часа назад
Украинский фехтовальщик Евгений Макиенко завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира среди военнослужащих в Севилье, Испания, сообщает Федерация фехтования Украины (ФФУ).
34-летний шпажист блестяще выступил в личном первенстве, выиграв все шесть поединков в групповом раунде. В плей-офф он победил Ника Гатца из Чехии (15:6), Леопольдо Губерта из Бразилии (15:7) и Андраша Редла из Венгрии (14:10). В полуфинале украинец уступил всего одним уколом поляку Матеушу Анткевичу (9:10), который ранее выбил другого украинца Яна Сыча (12:15).
В поединке за бронзу Макиенко победил итальянца Эрика Пьятти (15:13).
Напомним, Украина впервые с 2019 года попала в топ-5 медального зачета чемпионата мира.
Поделиться