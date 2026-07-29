Владимир Кириченко

Украинские саблистки проиграли в шаге от медальных поединков на чемпионате мира-2026 в Гонконге.

В четвертьфинале Украина уступила США – 44:45. В составе сборной выступили Алина Комащук, Александра Бондарь, Виктория Коротченко и Дарья Гонцова.

На старте турнира украинки победили Казахстан – 45:33.

В 1/8 финала сборная Украины одолела Россию – 45:44. Комащук вышла на заключительный поединок против россиянки Михайловой при общем счете 33:40. Она смогла одержать победу с результатом 12:4.

Напомним, что россиянки выступали на ЧМ под национальной аббревиатурой своей страны, в национальной форме и под государственным флагом.

Украинки продолжат борьбу за 5-8 места.

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