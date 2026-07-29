Украинские саблистки победили Россию на чемпионате мира, однако не смогли завоевать медали.
Наша команда продовжить боротьбу за 5-8 места
около 2 часов назадПодписаться в
Украинские саблистки проиграли в шаге от медальных поединков на чемпионате мира-2026 в Гонконге.
В четвертьфинале Украина уступила США – 44:45. В составе сборной выступили Алина Комащук, Александра Бондарь, Виктория Коротченко и Дарья Гонцова.
На старте турнира украинки победили Казахстан – 45:33.
В 1/8 финала сборная Украины одолела Россию – 45:44. Комащук вышла на заключительный поединок против россиянки Михайловой при общем счете 33:40. Она смогла одержать победу с результатом 12:4.
Напомним, что россиянки выступали на ЧМ под национальной аббревиатурой своей страны, в национальной форме и под государственным флагом.
Украинки продолжат борьбу за 5-8 места.
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