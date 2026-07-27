Анастасия Буджак

Украинская метательница молота Милания Кохан в эксклюзивном интервью XSPORT.ua рассказала о своих эмоциях от дебютной победы на чемпионате Европы U-18 в Риети.

Также юная легкоатлетка рассказала, как ей в тренировках помогает брат – олимпийский призёр Михаил Кохан, поделилась особенностями психологической подготовки к стартам и высказала четкую позицию по поводу возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

— Сначала поздравляем тебя с недавней победой! Это был твой дебют за национальную сборную Украины на международной арене. Что ты почувствовала, когда впервые вышла в сектор именно в форме сборной?

— Я была очень рада, что имею такую возможность представлять нашу страну на международной арене. У меня было отличное настроение, и я установила личный рекорд (personal best). Также чувствовала много сил, ведь мы с отцом, который является моим тренером, долго шли к этой награде, усердно тренировались и выполнили огромный объем работы. Так что я была очень довольна, что смогла выиграть эти соревнования и привезти награду родной Украине.

— В квалификации ты сразу зафиксировала 68,05 м и вышла в финал с лучшим результатом. Дало ли это уверенности перед решающим днём? Или, наоборот, появился дополнительный прессинг из-за статуса главной фаворитки?

— Нет, первую попытку в квалификации я сделала очень легко, не пришлось прилагать максимум усилий. Поэтому просто выполнила квалификационный норматив и пошла восстанавливаться в отель.

— Финал получился очень драматичным. В последней попытке француженка Луана Родриг метнула на 68,91 м и временно перехватила лидерство. Что происходило у тебя в голове в тот момент? За счёт чего удалось собраться и ответить победными 70,19 м?

— Мягко говоря, я была в шоке. Не сразу смогла смириться с информацией, что опустилась на второе место, а она стала лидером. Пришлось быстро собраться с мыслями, настроиться и удачно выполнить эту шестую попытку.

— Ты впервые в карьере отправила молот за 70-метровую отметку, установив четвёртый результат сезона в мире. Ожидала ли ты от себя такого грандиозного результата именно в Риети? Какая твоя следующая цель с тренерами?

— Наверное, я ожидала этот результат, потому что уже давно хотела метнуть за 70 метров. Настроилась соответствующим образом. Все пять попыток до этого были в районе 66-67 метров, поэтому очень хотелось раскрыть потенциал. Мне это удалось, поэтому я невероятно счастлива.

О конкретных планах на будущее пока что детально рассказывать нехочу. Сейчас максимальное внимание уделяем тренировкам и ближайшим стартам.

— Твой брат Михаил Кохан — олимпийский призер и один из лучших метателей в мире. Насколько он активно причастен к твоему тренировочному процессу? Он строгий советчик?

— Да, он иногда помогает мне на тренировках с техникой, если я что-то не понимаю, всегда подскажет и даст совет. Когда делаем упражнения на имитацию метания молота, он вместе с отцом всегда рядом.

— Бывает ли такое, что вы детально разбираете выступления именно с Михаилом?

— Да, бывает. Это выступление мы тоже с ним разбирали. Он сказал, что я сделала хорошо, а где допустила ошибки – мы провели полноценный анализ моих метаний.

— В медиа тебя часто представляют именно как «сестру Михаила Кохана». Нет ли у тебя внутреннего желания как можно быстрее сделать так, чтобы в заголовках звучало только твое имя?

— Нет, все хорошо. Конечно, хочется становиться лучше и доказывать всем, что я способна достигать высот самостоятельно.

— У многих спортсменов есть свои ритуалы или суеверия перед выступлениями. Есть ли у тебя какие-то особые традиции?

— Традиции? Наверное, нет, у меня все по графику и плану – четкая разминка, подготовка и правильный настрой.

— Что происходит в голове профессионального спортсмена перед решающим броском? Когда заходишь в сектор, ты полностью отключаешь мысли и работаешь на автопилоте или детально просчитываешь каждое движение и поворот?

— Бывает по-разному. Иногда я полностью «выключаю мозг», как, например, в своей шестой победной попытке. А перед соревнованиями, конечно, проговариваю все мысленно, что и как буду делать, как войду в сектор и выпущу снаряд.

— Как стараешься успокоиться, когда чувствуешь сильное волнение перед стартом?

— Пытаюсь сделать все так же, как и на тренировках. На самом деле здесь нет ничего страшного – нужно просто выйти, показать все, что ты натренировал, и выложиться в секторе на все 100%.

— Сейчас ты тренируешься в Украине или за границей?

— В настоящее время вместе с Михаилом и отцом мы находимся за границей.

— Скучаешь по тренировкам дома?

— Да, очень хотелось бы вернуться. Думаю, в конце лета мы поедем на тренировочный сбор в Конча-Заспу, ведь мне нужно готовиться к Олимпийским играм.

— Сейчас во многих видах спорта пытаются вернуть россиян и белорусов. Что ты чувствуешь по этому поводу и как настраиваешься на потенциальное пребывание с ними в одном секторе?

— Я отношусь к ним исключительно негативно и вообще не понимаю, зачем их возвращать. Без них соревноваться намного лучше и честнее.

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