Денис Седашов

Президент ФИФА Джанні Инфантино рассматривает возможность привлечения частного капитала для управления мужскими и женскими чемпионатами мира по футболу. Об этом сообщает издание The Times.

По информации источника, руководство международной федерации планирует создать отдельную структуру, которая возьмет под контроль проведение Мундиалей. Распределение долей в этой компании предполагается следующим:

ФИФА сохранит за собой контрольный пакет акций.

20–30% будет передано частным инвесторам.

20% равномерно распределят между 211 национальными ассоциациями-членами ФИФА.

Такой план предусматривает, что после завершения текущего президентского срока Инфантино перейдет на пост «комиссионера» новосозданной компании. По предварительным оценкам, его зарплата на этой позиции может достигнуть уровня руководителя американской лиги НФЛ — более 60 миллионов долларов в год.

Для самих турниров такая реформа может означать дальнейшее увеличение количества участников или же изменение периодичности их проведения — чаще, чем раз в четыре года.

Трамп готовит Инфантино к новой должности? В США заговорили о сенсационном назначении.