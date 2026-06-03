Денис Седашов

Федерация фехтования Украины (ФФУ) выступила с официальным заявлением, в котором категорически осудила решение Исполкома Международной федерации фехтования (FIE) от 29 мая 2026 года. Решение предусматривает допуск спортсменов и официальных лиц из россии и беларуси к международным турнирам с использованием национальной символики, формы и гимна.

В ФФУ подчеркнули, что обстоятельства, из-за которых российскую и белорусскую федерации ранее отстранили от соревнований, не изменились. Военная агрессия против Украины продолжается, а спортивная инфраструктура продолжает разрушаться. Решение FIE в украинской федерации назвали несправедливым и противоречащим принципам Олимпийской хартии.

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