В Украине готовят художественный фильм о олимпийской чемпионке по фехтованию Ольге Харлан.

Автором сценария выступает Мария Ткачук, сценарным супервайзером фильма стал голливудский сценарист Стив Каплан. Премьера фильма запланирована на начало 2027 года.

Игровой полнометражный фильм, который создается в жанре байопика и спортивной драмы, сосредоточится не только на победах спортсменки на международной арене, но и на ее личной драме, внутренней борьбе и противодействии российской агрессии. Цитирует Харлан divoche.media.

«Моя история не только про спорт или борьбу – это про выбор, про выдержку, про моменты, которые ломают, и про силу, которая позволяет подняться. Я хочу, чтобы мы вместе передали это максимально честно, без прикрас, но с большой верой в то, что правдивые истории могут вдохновлять.

Я ожидаю, что наш фильм станет не просто пересказом фактов, а живой эмоцией, чтобы каждый, кто его увидит, почувствовал энергию, которую я не раз находила в критические моменты, и понял, что мы все способны пройти через многое, если не сдаемся».