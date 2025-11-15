Олег Шумейко

На чемпионате мира-2025 по пляжному волейболу оба украинских тандема одержали вторые победы в группах A и B соответственно и гарантировали выход в плей-офф турнира.

Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк обыграли представительниц Перу Клаудию Ґаону и Лизабет Аллкку 2:0 (21:19, 21:18). В заключительной встрече тандем встретится с лидерками мирового рейтинга Тамелой и Викторией.

Валентина Давидова и Ангелина Хмиль разгромили египтянок Марву Абдельхади и Наду Хамди 2:0 (21:5, 21:6). В последнем матче в квартете представительницы Украины сыграют с вторым номером мирового рейтинга бразилианками Карол Сальгаду и Ребеккой.

Обе встречи запланированы на ночь с 16 на 17 ноября по киевскому времени.