Оба украинских дуэта вышли в плей-офф чемпионата мира-2025
Лазаренко с Романюк, а также Хмиль с Давидовой одержали вторые победы в группе
около 7 часов назад
На чемпионате мира-2025 по пляжному волейболу оба украинских тандема одержали вторые победы в группах A и B соответственно и гарантировали выход в плей-офф турнира.
Татьяна Лазаренко и Дарья Романюк обыграли представительниц Перу Клаудию Ґаону и Лизабет Аллкку 2:0 (21:19, 21:18). В заключительной встрече тандем встретится с лидерками мирового рейтинга Тамелой и Викторией.
Валентина Давидова и Ангелина Хмиль разгромили египтянок Марву Абдельхади и Наду Хамди 2:0 (21:5, 21:6). В последнем матче в квартете представительницы Украины сыграют с вторым номером мирового рейтинга бразилианками Карол Сальгаду и Ребеккой.
Обе встречи запланированы на ночь с 16 на 17 ноября по киевскому времени.
Поделиться