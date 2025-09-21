Украина впервые в истории не смогла получить лицензию на Олимпиаду в танцах на льду
Пинчук и Погорелов заняли 12-е место на последнем квалификационном турнире
Пінчук и Погорелов / Фото - Yahoo
Сборная Украины по фигурному катанию не получила лицензию на Олимпийские игры-2026 в танцах на льду.
Мария Пинчук и Никита Погорелов заняли 12-е место на последнем квалификационном турнире в Пекине.
Пропуски на зимнюю Олимпиаду получили топ-4 сборные.
Украина впервые в истории не выступит на Олимпийских играх в танцах на льду. До этого национальная сборная была представлена на Играх как минимум одной парой.
Олимпийский лицензионный турнир. Пекин, Китай. Танцы на льду
1. Литва – 198,73
2. Австралия – 183,50
3. Испания – 170,32
4. Китай – 168,83
12. Украина – 153,81
Напомним, Украина не смогла отобраться на Олимпиаду-2026 в спортивных парах.
