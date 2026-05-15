Сергей Разумовский

Украинский полузащитник ПСВ Антон Мартынюк может пропустить длительный период из-за тяжёлой травмы.

По информации «ТаТоТаке», 17-летний атакующий хавбек получил повреждение на тренировке. Предварительные прогнозы медиков, среди которых был и врач национальной сборной Нидерландов, свидетельствуют о серьёзной проблеме с коленным хрящом.

Мартынюку, вероятно, потребуется сложная операция. Полное восстановление после такого повреждения может занять до года. Из-за этого украинский легионер рискует остаться вне игры по крайней мере до весны 2027 года.

Антон Мартынюк является игроком юношеской сборной Украины. В текущем сезоне он успел дебютировать за команду ПСВ Эйндховен U-23, что стало важным шагом в его карьере в нидерландском клубе.

Ранее хавбек сборной Украины Александр Зинченко травмировался уже во втором матче за нидерландский Аякс.