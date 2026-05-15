17-летний украинец из известного европейского клуба получил тяжелую травму
Похоже, на поле его можно будет снова увидеть только в 2027 году
около 1 часа назад
Украинский полузащитник ПСВ Антон Мартынюк может пропустить длительный период из-за тяжёлой травмы.
По информации «ТаТоТаке», 17-летний атакующий хавбек получил повреждение на тренировке. Предварительные прогнозы медиков, среди которых был и врач национальной сборной Нидерландов, свидетельствуют о серьёзной проблеме с коленным хрящом.
Мартынюку, вероятно, потребуется сложная операция. Полное восстановление после такого повреждения может занять до года. Из-за этого украинский легионер рискует остаться вне игры по крайней мере до весны 2027 года.
Антон Мартынюк является игроком юношеской сборной Украины. В текущем сезоне он успел дебютировать за команду ПСВ Эйндховен U-23, что стало важным шагом в его карьере в нидерландском клубе.
Ранее хавбек сборной Украины Александр Зинченко травмировался уже во втором матче за нидерландский Аякс.
