Официально. Зинченко из-за травмы пропустит остаток сезона
Аякс шокировал заявлением касательно футболиста сборной Украины
около 1 часа назад
Александр Зинченко/фото: Аякс
В 23-м туре Эредивизи амстердамский Аякс на своем поле разгромил Фортуну Ситтард со счетом 4:1. В этом матче левый защитник Аякса Александр Зинченко получил серьезную травму колена.
Отмечается, что 29-летнему украинскому футболисту потребуется хирургическое вмешательство, из-за чего он пропустит оставшуюся часть сезона.
«Обследование в больнице показало, что необходима операция. Она состоится в ближайшее время. 29-летнему игроку сборной Украины предстоит длительный период реабилитации, а это значит, что он не сможет играть в этом сезоне», – написала пресс-служба Аякса.