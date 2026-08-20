Клуб Второй Бундеслиги Германии Энерги Котбус арендовал 19-летнего украинского нападающего Дмитрия Богданова, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год, после чего футболист должен вернуться в свой клуб Унион.

К составу Энерги Богданов присоединился 19 августа. В тот же день украинец провел первую тренировку с новыми партнерами и начал подготовку к выступлениям на взрослом уровне.

Руководство Униона решило отпустить нападающего в аренду, чтобы он получил больше игровой практики. В начале августа Богданов продлил контракт с берлинским клубом, однако в ближайшем сезоне будет выступать за другую команду.

Для молодого футболиста переход в Энерги Котбус может стать важным этапом профессионального развития. В новом клубе он получит возможность регулярно играть против сильных соперников и адаптироваться к требованиям взрослого футбола.

Дебют Богданова в немецкой Бундеслиге состоялся 28 февраля 2026 года. В гостевом матче 24-го тура против Боруссии Мёнхенгладбах Унион уступил с счетом 0:1. Украинец вышел на поле уже в добавленное время – на 90+5-й минуте, когда окончательный счет встречи был установлен.

В прошлом сезоне Богданов провел за Унион три матча и отметился одной результативной передачей. Теперь нападающий попытается закрепиться в составе Энерги Котбус и доказать, что готов к регулярным выступлениям в профессиональном футболе.

Также Дмитрий имеет опыт выступлений за юношескую сборную Украины. В составе команды U-19 он дошел до полуфинала чемпионата Европы-2026.